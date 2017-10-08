МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Армении завершилось тактико-специальное учение ОДКБ "Поиск-2017", сообщает в воскресенье пресс-служба ОДКБ.
Отмечается, что учение проводилось на полигонах России и Армении и является одним из трех взаимосвязанных мероприятий этапа разрешения военного конфликта в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017".
68.4%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.3%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
В учении принимали участие около 1 тысячи человек личного состава, около 80 единиц техники и до 15 летательных аппаратов.