МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Армении завершилось тактико-специальное учение ОДКБ "Поиск-2017", сообщает в воскресенье пресс-служба ОДКБ.

"Седьмого октября завершилось тактико-специальное учение "Поиск-2017", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учение проводилось на полигонах России и Армении и является одним из трех взаимосвязанных мероприятий этапа разрешения военного конфликта в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017".

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В ходе учения был сформирован совместный пункт управления разведкой и организована его работа, спланировано применение сил и средств разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ при обострении обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности, поставлены учебно-боевые задачи подчиненным силам и средствам разведки государств-членов ОДКБ и осуществлена перегруппировка пункта управления разведки с территории России на территорию Армении.

В учении принимали участие около 1 тысячи человек личного состава, около 80 единиц техники и до 15 летательных аппаратов.