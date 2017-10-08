Российские военные в Узбекистане посетили Самарканд

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные, прибывшие на учения в Узбекистан, посетили Самарканд с экскурсией, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Узбекские военные провели экскурсию в один из древнейших городов мира Самарканд для прибывших на антитеррористические учения коллег из России", — сказал он.

По словам Рощупкина, офицеры посетили мемориальный комплекс ученого и богослова Исмаила аль-Бухари, а также побывали на месте захоронения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обустройство которого завершилось всего месяц назад. Знакомство с Самаркандом продолжилось в обсерватории Улугбека и завершилось на главной площади Регистан.

Российский контингент на учениях представлен подразделениями горнострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Тыве. Сто пятьдесят солдат и офицеров со штатным вооружением совершили 400-километровый марш из Кызыла в Абакан. Военнослужащие преодолели 2,5 тысячи километров до Ташкента по воздуху на самолетах ВКС России, добавил Рощупкин.