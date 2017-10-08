МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Александр Хроленко. Февральские бунты 1917-го, холостой выстрел перед штурмом Зимнего и грозные патрули в черных бушлатах — эти идеологические якоря крепко удерживают "Аврору" в сознании большинства взрослых россиян как главный символ большевизма. Однако у крейсера была и другая жизнь, дореволюционная, в которой он обошел под Андреевским флагом полмира и участвовал в Цусимском сражении. О том, чем прославилась бронепалубная "Аврора" в Российском императорском флоте, — в материале РИА Новости.

Цусима

Япония объявила войну России в январе 1904-го. Из-за непростой военно-политической ситуации на Дальнем Востоке в Морском министерстве решили сформировать Вторую Тихоокеанскую эскадру. Новейший на тот момент крейсер первого ранга "Аврора" назначили флагманом третьего эшелона кораблей в составе миноносцев "Безупречный" и "Бодрый", ледокола "Ермак", транспортов "Анадырь", "Камчатка" и "Малайя".

В октябре 1904-го эскадра начала переход с Балтийского флота в Тихий океан. Численность экипажа "Авроры" составляла 570 человек, командовал кораблем капитан первого ранга Евгений Егорьев. Первого мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Зиновия Рожественского вышла из Вьетнама во Владивосток.

Крейсеры "Олег", "Аврора", "Дмитрий Донской" и "Владимир Мономах" вместе с третьим броненосным отрядом составили левую кильватерную колонну. В ночь на 14 мая 1905 года русская эскадра вошла в Корейский пролив и наткнулась на японские корабли.

Первая короткая перестрелка с приблизившимися японскими крейсерами состоялась около полудня 14 мая. В начале боя "Аврора" поддержала огнем крейсер "Владимир Мономах", который вел артиллерийскую дуэль с японским крейсером-разведчиком "Идзуми". Вскоре девять японских крейсеров приблизились к нашим транспортным кораблям. "Аврора" и "Олег" заслонили транспорты, приняв огонь на себя.

Около трех часов дня подошли еще два отряда японских кораблей, "Аврора" оказалась под ураганным перекрестным огнем и получила значительные повреждения. Командира Егорьева ранило осколками снаряда, начался пожар вблизи бомбового погреба, но моряки его вскоре потушили. Крупнокалиберный 203-миллиметровый японский снаряд повредил носовой торпедный аппарат крейсера. Осколками шесть раз сбивало флаг корабля, но экипаж снова и снова поднимал его. Потери составили 15 человек убитыми и около 80 ранеными. За время Цусимского сражения "Аврора" выпустила по японским кораблям более 1900 снарядов.

Поняв, что поражение неизбежно и путь во Владивосток перекрыт, корабельная группа адмирала Оскара Энквиста в составе крейсеров "Аврора", "Олег" и "Жемчуг" оторвалась от миноносцев противника и вышла из Корейского пролива курсом на филиппинский порт Манила, который находился под контролем США.

© Фото : Public domain Кормовой флаг крейсера "Аврора" после Цусимского сражения © Фото : Public domain Кормовой флаг крейсера "Аврора" после Цусимского сражения

Возвращение в Россию

Соединенные Штаты в Русско-японской войне официально сохраняли нейтралитет, втайне поддерживая Японию. Американское командование в Маниле получило директиву из Вашингтона: русские корабли должны либо разоружиться, либо покинуть порт в течение 24 часов.

Получив добро из Санкт-Петербурга, адмирал Энквист дал американской администрации подписку о неучастии в дальнейших боевых действиях, с крейсеров сняли и временно сдали в американский арсенал замки орудий. Местные рабочие приступили к ремонту "Авроры", который удалось завершить только в августе 1905 года, незадолго до подписания мирного договора между Россией и Японией в Портсмуте.

Вскоре Вашингтон снял ограничения на действия русских кораблей, и "Аврора" взяла курс на Балтику. Новый, 1906 год экипаж встретил в Красном море. Переход продолжался 458 суток. "Аврора" бросила якорь в порту Лиепая 19 февраля 1906 года.

В составе флота крейсер прошел более 100 тысяч морских миль, после Русско-японской участвовал и в Первой мировой, и в Великой Отечественной войне. В сентябре 1941-го крейсер входил в систему противовоздушной обороны Кронштадта, и его боевым расчетам удалось сбить один самолет. Позднее артиллерийское вооружение сняли, чтобы использовать на других кораблях и на суше.

Корабль стал музеем в 1956 году, но остается в составе Военно-морского флота России и сегодня. В 1992-м "Авроре" вернули Андреевский флаг, а в 2016-м, после капитального ремонта на Кронштадтском морском заводе, крейсер значительно помолодел.

Непростое железо

Крейсер "Аврора", как и другие корабли серии ("Диана" и "Паллада"), строился по программе 1895 года для "уравнения наших морских сил с германскими и с силами прилегающих к Балтике второстепенных государств". Корабль спущен на воду 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и принят в состав русского флота в июне 1903 года. К началу Русско-японской войны "Аврора" была одним из новейших бронепалубных крейсеров.

Солидное водоизмещение составляло 6731 тонну, длина с тараном — 126,8 метра, наибольшая ширина 16,8 метра, осадка 6,4 метра, общая мощность трех машин 11 971 л. с., скорость до 19,2 узла, дальность плавания экономичной скоростью при полной загрузке углем — 4000 миль.

Внушительное артиллерийское вооружение: восемь 152-миллиметровых и двадцать четыре 75-миллиметровых орудия, восемь 37-миллиметровых пушек. Орудия системы Канэ калибра 152 миллиметра имели максимальную дальность стрельбы 9800 метров (скорострельность — пять выстрелов в минуту). Торпедное вооружение крейсера: носовой надводный и два бортовых подводных торпедных аппарата. Толщина палубной брони, защищавшей главные механизмы, котлы и артиллерийские погреба, — от 38 до 63 миллиметров, броня боевой рубки — 152 миллиметра.

Наружная стальная обшивка имела толщину до 16 миллиметров. Корпус корабля трехпалубный (верхняя, батарейная и броневая). Главные поперечные переборки (ниже броневой палубы) делят внутреннее пространство трюма на 13 отсеков, обеспечивая непотопляемость.