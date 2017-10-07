Спецназовцы ОДКБ в финале учений "Поиск-2017" ликвидировали базу НВФ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спецназовцы Армении, Белоруссии, Казахстана и России в финале учений "Поиск-2017" обнаружили и ликвидировали базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне Баграмян, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
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Как сообщил Астафьев, штурмовые отряды десантно-штурмовых и разведывательных подразделений из Армении, Белоруссии, Казахстана и России совершили десантирование из вертолетов Ми-8 военно-воздушных сил Армении в районе расположения базы НВФ и в ходе штурма ликвидировали объект условного противника. В практических действиях второго этапа совместного ТСУ приняло участие более 200 военнослужащих спецподразделений КСОР ОДКБ.
Астафьев сообщил, что итог совместного учений подвел начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил высокий уровень взаимодействия между разведывательными органами, которого удалось достичь в ходе учения.
Как добавил Астафьев, учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. "Поиск-2017" проводилось в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.