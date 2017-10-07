На Тихоокеанском флоте пройдут службу более 1,3 тысячи призывников

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи призывников 2017 года пройдут службу на Тихоокеанском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ходе осенней призывной кампании 2017 года соединения и воинские части Тихоокеанского флота пополнят более 1300 человек из разных регионов России и около 1100 младших специалистов", — сообщил Матвеев.

В рамках подготовки к прибытию призывников идет обновление учебно-материальной базы. С офицерами и сержантами проведены специальные сборы, в ходе которых они изучили особенности работы с молодым пополнением.

По прибытию в воинскую часть все призывники пройдут углубленное медицинское освидетельствование и психологическое тестирование.