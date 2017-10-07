На Кунашир для досмотра направили японское рыболовецкое судно

ТОКИО, 7 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японское рыболовецкое судно, которое вело промысел сайры, было направлено для дополнительного пограничного осмотра на российский остров Кунашир, сообщил в субботу РИА Новости представитель международного отдела Агентства по рыбному хозяйству при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

"На обратном пути судно проходило проверку на контрольном пункте. Это обычная практика, в таких проверках участвуют представители пограничной службы России. Однако в этот раз возникли сомнения в том, не было ли совершено правонарушений. А именно, возникли подозрения, что реальное количество выловленной рыбы превышает указанные в документах цифры. Для более тщательной проверки, во время которой улов будет выгружен на сушу, судно направлено на Кунашир", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил также, что пока информации о том, что досмотр начался, не поступало, но, очевидно, он пойдет в течение сегодняшнего дня.