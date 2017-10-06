Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пуски ракет на учениях дальней авиации

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ выпустили управляемые авиационные ракеты по наземным целям на полигоне, обозначающим объекты инфраструктуры различного назначения, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Взлет самолетов дальней авиации осуществлялся с оперативного аэродрома в Калужской области. Во время полета экипажи преодолели более 3000 километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в ходе летно-тактических учений с соединением дальней авиации экипажи Ту-22М3 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь, совершив при этом две промежуточные посадки на оперативных аэродромах.

Мероприятие проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.