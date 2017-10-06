Шустрый малый. Русский истребитель, который вскружит голову противнику

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Небольшой изящный истребитель с двумя килями и плавными обводами фюзеляжа, взяв короткий разбег по полосе, с легкостью взмывает в небо. Старший летчик-испытатель ОКБ имени Микояна Александр Федотов набирает высоту и начинает осторожно "обкатывать" уже шестой в своем послужном списке тип самолета. Ровно 40 лет назад — 6 октября 1977 года — в первый полет отправился борт "9-01" — прототип известного на весь мир легкого фронтового истребителя МиГ-29. Он вступил в боевой состав советских ВВС шесть лет спустя и на сегодняшний день остается одной из самых массовых машин своего класса в мире. Всего было построено более 1600 самолетов этого типа, они стоят на вооружении более 25 стран. О достоинствах МиГ-29 и его новейших модификациях, обгоняющих время, — в материале РИА Новости.

Надежный и неприхотливый

Главная цель этого самолета — завоевание локального превосходства в воздухе на относительно небольшом участке фронта. Дальние рейды и свободная охота — задача более тяжелых Су-27 и их многочисленных модификаций. МиГ-29 же действует в тесной привязке к земле — защищает от авиации пехоту и бронетехнику, прикрывает тыловые объекты, противодействует воздушной разведке противника. Легкие истребители, как правило, базируются почти у линии фронта, зачастую на малоподготовленных и не самых "комфортных" аэродромах. Поэтому МиГ-29 — самолет неприхотливый и исключительно надежный. Автомат Калашникова в мире боевой авиации.

Чтобы самолет мог взлетать даже с очень "грязной" полосы, не опасаясь попадания посторонних предметов в воздухозаборники, у него есть "жабры" слева и справа от кабины на так называемом верхнем зализе — элементе, соединяющем крылья с фюзеляжем. Именно через них двигатели забирают воздух при взлете и посадке.

Это не единственное ноу-хау "точки опоры" (Fulcrum — обозначение МиГ-29 по классификации НАТО). Специально для этого самолета ГМКБ "Вымпел" разработало управляемую ракету малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73, принятую на вооружение в 1983 году. Этот сверхманевренный боеприпас в модернизированных вариантах до сих пор используется в российских ВВС и ряде других стран. Он работает по принципу "выстрелил-забыл" — истребителю не нужно "подсвечивать" цель для ракеты, она найдет его самостоятельно. Это очень важно в ближнем воздушном бою — летчику остается больше времени на скоростное маневрирование, которое считают "коньком" "МиГа".

"Двадцать девятый" — очень "шустрая" машина. Два двигателя РД-33 на форсаже выдают тягу на форсаже в 17 тысяч килограммов в секунду, которых для пятнадцатитонной машины хватает с избытком. Истребитель способен разгоняться до 2450 километров в час и выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, в том числе и "колокол" — вертикальное зависание в воздухе с нулевой скоростью. В этот момент самолет становится буквально невидимым для средств ПВО противника. Маневренные качества МиГ-29 по достоинству оценил даже вероятный противник.

"Я поражен управляемостью русского истребителя, особенно его способностью изменять свою ориентацию в полете, — признавался канадский летчик Боб Уэйд, одним из первых западных пилотов поднявший этот самолет в воздух. — МиГ-29 — это истребитель с потрясающей поворотливостью. Мне не дозволено сравнивать эту машину с какими-то конкретными западными истребителями. Но могу совершенно точно сказать, что его характеристики при воздушном показе вплоть до участка малых скоростей полетной области ни в чем не уступают, возможно, и превосходят то, что можно выполнить на западных истребителях".

Новый МиГ

Всего в СССР и России было выпущено около двух десятков модификаций МиГ-29: двухместные учебно-боевые МиГ-29УБ, способные бить по наземным целям высокоточными ракетами МиГ-29М, сверхманевренные МиГ-29ОВТ, оснащенные двигателем с отклоняемым вектором тяги, корабельные МиГ-29К и другие. Современные варианты истребителя несут самое новое вооружение, бортовое радиоэлектронное оборудование, средства навигации и связи.

Последним "отпрыском" легендарного "двадцать девятого" стал многофункциональный МиГ-35С, впервые представленный на авиакосмическом салоне МАКС-2017. По сути, это уже принципиально новая машина. В ней можно отметить РЛС "Жук-А" с активной фазированной решеткой, способную отслеживать до 30 воздушных целей на удалении до 200 километров; трехканальную электронно-дистанционную систему управления (ранние МиГ-29 летали на механике); усовершенствованные двигатели РД-33МК с управляемым вектором тяги; встроенную и контейнерную оптико-локационные станции; нашлемную систему целеуказания и прицеливания. У МиГ-35С увеличены боевая нагрузка, запас топлива, ресурс двигателей, а стоимость летного часа при этом уменьшена в 2,5 раза.

Самолет произвел на МАКС-2017 настоящий фурор. Вокруг него постоянно собирались иностранные делегации, явно заинтересованные новой машиной. В рамках летной демонстрационной программы истребителю выделили рекордные пять минут на индивидуальное выступление. Такой чести не удостоился ни один другой самолет. Благодаря двигателям с отклоняемым вектором тяги МиГ-35С способен с легкостью выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа: "петлю Нестерова", "кобру Пугачева", "колокол", "бочки", "полубочки" и многое другое. Ранее такими возможностями мог похвастать разве что тяжелый сверхманевренный Су-35.

"Мы знаем, что в Индии широко применяются российские самолеты, в частности МиГ-29, — ответил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко на вопрос индийской журналистки об экспортных перспективах истребителя. — Имеющаяся в вашей стране инфраструктура прекрасно подойдет и для МиГ-35. Себестоимость его обслуживания значительно ниже, чем у более ранних машин. При этом МиГ-35 превосходит их в скорости, маневренности, бортовом радиоэлектронном оборудовании. Кроме того, в новом истребителе реализованы технологии "стелс". В частности, радиопоглощающее покрытие фюзеляжа, делающее самолет малозаметным для радаров".

По словам Тарасенко, машина готова практически на 100 процентов. Серийное производство МиГ-35С начнется в ближайшие два года. Как ранее сообщал замминистра обороны России Юрий Борисов, за этот срок в войска должны поступить около 30 новейших машин.