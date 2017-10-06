Путин в свой день рождения проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, также запланирована "целая вереница" телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно Путин празднует день рождения… чаще он это делает с родными и близкими, иногда он это делает со своими коллегами по работе. Я вам могу сказать насчет завтрашнего дня лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров (запланирована), президент будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы… И в середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин будет праздновать свой день рождения.