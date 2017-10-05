ФСБ: звонки о минировании совершали четыре россиянина из-за границы

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ФСБ удалось выяснить, кто стоял за звонками о минировании по всей территории страны: в ведомстве подозревают четырех россиян, которые находятся за рубежом.

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.

Он добавил, что у звонивших есть пособники на территории России.

Поиск продолжается

Сейчас ведомство совместно с зарубежными партнерами устанавливает местонахождение преступников. Расследование затрудняется тем, что звонившие использовали IP-телефонию и определить их дислокацию сложно. Кроме того, существует ряд технических проблем, поскольку звонки исходили с территории другого государства, добавил Бортников.

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По его словам, общий материальный ущерб, нанесенный организациям, куда поступали звонки, составил более 300 миллионов рублей. Он отметил, что ФСБ совместно с законодателями и депутатами внимательно проанализируют произошедшее.

След "Исламского государства"*

О мотивах и целях преступников пока никакой официальной информации не поступало.

В середине сентября источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством"*. По словам собеседника агентства, данные об этих людях не разглашаются в интересах следствия.

В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Позднее в СМИ появились сообщения, что за звонками с угрозами стоит уроженец Ставропольского края, который, как пишут в прессе, ранее воевал в Сирии на стороне ИГ*.

В ФСБ эту информацию опровергли и заявили, что она остается на совести тех изданий, которые ее публиковали.

По данным источника в силовых структурах, звонки с угрозами "минирования" зданий в различных российских городах, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

Волна телефонного терроризма

Волна телефонных звонков с сообщениями о минировании прокатилась по всей стране. Начиная с 11 сентября, взрывчатку искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве и других городах.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

* Запрещенная в России террористическая организация