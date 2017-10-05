В Армении стартовал второй этап учений стран ОДКБ "Поиск-2017"

ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. Второй этап международных учений ОДКБ "Поиск-2017" стартовал в четверг в Армении, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

"Пятого октября стартовал второй этап совместных учений "Поиск-2017", в рамках которых на полигонах вооруженных сил Армении будут отработаны действия разведывательных и специальных подразделений стран ОДКБ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе второго этапа будут отрабатываться действия по ведению разведки с использованием всех разведсил и средств, сбору и анализу разведывательной информации, обмену ею между совместным пунктом управления разведки и командованием Коллективных сил оперативного реагирования для подготовки совместных действий КСОР. Планируется также выполнение задач по захвату и уничтожению важных объектов спецсилами ОДКБ.

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил РИА Новости, что первый этап учений командования и штаба КСОР ОДКБ завершился на развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области. Представители разведывательных органов завершили планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства-члена ОДКБ.

В учениях "Поиск-2017" участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 российских.