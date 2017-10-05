Шойгу и саудовский король обсудят вопросы безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду обсудить вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке на встрече в Москве.
По словам министра обороны, военное ведомство уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
"Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность всего международного сообщества в борьбе с этим злом", — подчеркнул глава Минобороны на встрече.
"Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран", — заключил Шойгу.