Шойгу и саудовский король обсудят вопросы безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду обсудить вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке на встрече в Москве.

"Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным придали мощный импульс развитию российско-саудовских отношений в различных направлениях", — сказал Шойгу, поприветствовав Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По словам министра обороны, военное ведомство уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

"Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность всего международного сообщества в борьбе с этим злом", — подчеркнул глава Минобороны на встрече.

"Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран", — заключил Шойгу.