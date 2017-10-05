Арифметика Апокалипсиса: сколько жизней может забрать ядерный арсенал КНДР

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Ослепительная вспышка белого света, исполинское грибовидное облако над небоскребами и два миллиона мгновенно погибших — именно так, по мнению американского ученого Майкла Загурека, сотрудника Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса, будут выглядеть последствия ядерного удара КНДР по Токио и Сеулу. Свои выводы исследователь подкрепил такими факторами, как количество боеголовок и носителей в арсеналах Пхеньяна, плотность населения в потенциальных городах-целях и их географическое положение. Загурек резюмирует: любая попытка США решить свои разногласия с КНДР военным путем — катастрофическое решение, последствия которого окажутся фатальными для региона и очень тяжелыми для всего мира. Как, по его мнению, могут развиваться события после точки невозврата — в материале РИА Новости.

Третий сценарий

Эксперт подсчитал, что с 2011 года Северная Корея провела 98 тестовых пусков баллистических ракет. Со временем они становились все более совершенными, надежными и дальнобойными. Кульминацией программы стали два испытательных пуска межконтинентальных ракет 4 и 28 июля этого года.

© REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017 © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. 16 сентября 2017

— По оценкам экспертного сообщества, в арсенале Северной Кореи на сегодняшний день имеется до 25 ядерных боеголовок мощностью от 15 до 25 килотонн, — сообщил Майкл Загурек. — Однако 3 сентября Пхеньян испытал термоядерное устройство. Его примерная мощность — от 108 до 250 килотонн. Сколько аналогичных боеголовок может быть в распоряжении КНДР — неизвестно. Поэтому в своих прогнозах я исхожу из того, что Пхеньян в случае обострения обстановки на Корейском полуострове может задействовать 25 единиц ядерного оружия с боеголовками мощностью от 15 до 250 килотонн, настроенных на воздушный подрыв на оптимальной высоте".

"Горячая" фаза противостояния способна начаться после любого из последующих ядерных испытаний КНДР. По мнению исследователя, чтобы проверить разрушительную мощь нового оружия, Пхеньян может решиться на тестовый воздушный или подводный взрыв c освещением этого события на государственном телевидении. Очевидно, такая "картинка" в прямом эфире вызовет, мягко говоря, нервную реакцию не только у США, но и у других стран "ядерного клуба", отказавшихся от подобных испытаний десятилетия назад.

Вторым возможным вариантом эскалации событий автор считает тестовый пуск очередной северокорейской МБР, учебно-боевые блоки которой упадут слишком близко к острову Гуам, где расположены американские военные базы. В этом случае, по мнению Загурека, США церемониться не станут.

© Flickr / US Air Force Американские бомбардировщики B-52, B-1B и B-2B на военно-воздушной базе "Андерсон" на острове Гуам © Flickr / US Air Force Американские бомбардировщики B-52, B-1B и B-2B на военно-воздушной базе "Андерсон" на острове Гуам

"Самым сдержанным военным ответом может стать перехват МБР на конечном участке траектории силами систем противоракетной обороны, — считает ученый. — Значительно более серьезные меры — атака ракетных полигонов, стартовых столов, районов развертывания мобильных пусковых комплексов. И, наконец, третий вариант — удар высокоточным оружием по Пхеньяну с целью физической ликвидации Ким Чен Ына и его ближайших сподвижников. Это самый опасный сценарий. Он практически гарантированно спровоцирует КНДР на ядерный удар".

По мнению Загурека, в этом случае правящую династию Кимов уже не остановит тот факт, что на месте их страны вскоре после этого останется радиоактивная пустыня.

Не просто цифры

Ядерный арсенал КНДР слишком мал для избирательных ударов по армейским базам, местам сосредоточения войск, оборонным заводам, аэродромам, так что подорвать военно-промышленный и экономический потенциал своих противников Пхеньян не сможет. Единственное, что ему останется, по мнению Майкла Загурека, — атаковать крупные густонаселенные города, чтобы "забрать с собой" как можно больше врагов. Поэтому главной целью станут густонаселенные столицы ближайших к КНДР государств — союзников США. Майкл Загурек смоделировал последствия ракетных ударов по Сеулу (24,1 миллиона человек, плотность населения — 8800 жителей на квадратный километр) и по Токио (38 миллионов человек, плотность населения 4440 жителей на квадратный метр) в семи сценариях — в зависимости от мощности используемых боеголовок.

"Наибольшая плотность населения этих столиц — в центральных районах. Поэтому исходим из того, что боеголовки будут нацелены именно на них, — поясняет эксперт. — Не забываем учитывать, что часть северокорейских ракет может выйти из строя вследствие технических дефектов, а часть будет сбита ПРО — в Южной Корее развернута батарея американских комплексов THAAD, а Японию частично прикрывает система Aegis. Таким образом, над городами сдетонируют не все боеголовки, а лишь некоторые. От 20 до 80 процентов из 25 условно имеющихся единиц, по нашим оценкам".

© AFP 2017 / Jung Yeon-Je Новости об испытании водородной бомбы в КНДР на экране телевизора в сеульском метро, Республика Корея © AFP 2017 / Jung Yeon-Je Новости об испытании водородной бомбы в КНДР на экране телевизора в сеульском метро, Республика Корея

Автор исследования скрупулезно просчитал все варианты: как удар по одному из городов, так и по обеим столицам; как боеприпасами минимальной мощности, так и максимальной. Чтобы не перегружать читателя цифрами, приведем усредненные показатели единовременной атаки на Сеул и Токио "сборной солянкой" из ракет, снаряженных боеголовками мощностью 15-25 килотонн, с единичными 108-250-килотонными термоядерными боеприпасами.

Даже если до целей долетит их пятая часть, в городах моментально погибнут около 600 тысяч человек. Порядка двух миллионов получат ранения различной степени тяжести. Центральные районы столиц будут полностью уничтожены. Максимальное же количество жертв при штатном срабатывании 80 процентов боеголовок — более двух миллионов ста тысяч человек и семь с половиной миллионов раненых. И неизвестно еще, сколько местных жителей позже убьет радиация.

Игра мускулами

Подводя итог, Майкл Загурек пишет, что суммарные людские потери в этой катастрофе превысят общее число граждан Южной Кореи и Японии, погибших в годы Корейской и Второй Мировой войны соответственно. КНДР же прекратит свое существование как государство, подвергшись ответному удару американских МБР и, возможно, авиабомб B61.

Однако стоит учитывать, что весь этот "бумажный" апокалипсис — лишь технические расчеты одного человека. Вероятность того, что пугающий сценарий превратится в реальность, крайне мала. Несмотря на грозную риторику в СМИ, и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын отлично понимают, чем подобный исход грозит миру. Поэтому вряд ли решатся пойти на серьезную провокацию, которая послужит поводом для ядерной войны.

"Сейчас время играет на Ким Чен Ына, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Чем больше у него баллистических ракет разного класса, тем сложнее будет Вашингтону военным путем чего-то добиться. С военно-стратегической точки зрения только так можно объяснить их поведение. Во всей этой ситуации можно винить только США с их постоянными угрозами. Надо прямо сказать: никто не сделал столько для нарушения режима нераспространения ядерного оружия, сколько США".

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким пояснил РИА Новости, что КНДР проводит тестовые ракетные пуски не для того, чтобы кого-то запугать или спровоцировать. Пхеньян пытается как можно скорее завершить испытания и довести свой главный военный козырь до ума. Одно дело — экспериментальная ракета с "болванкой" вместо боевой части и недостаточно испытанными двигателями. Другое — готовое серийное изделие, которое можно в любой момент отправить в массовое производство и начать поставлять в войска. Эксперт полагает, что руководство КНДР, реально обладая таким оружием, почувствует себя в относительной безопасности и не будет нагнетать напряженность в одностороннем порядке. К тому же в этом кровно заинтересован основной игрок Азиатско-Тихоокеанского региона и давний покровитель КНДР — Китай.