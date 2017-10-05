Арифметика Апокалипсиса: сколько жизней может забрать ядерный арсенал КНДР

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Ослепительная вспышка белого света, исполинское грибовидное облако над небоскребами и два миллиона мгновенно погибших — именно так, по мнению американского ученого Майкла Загурека, сотрудника Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса, будут выглядеть последствия ядерного удара КНДР по Токио и Сеулу. Свои выводы исследователь подкрепил такими факторами, как количество боеголовок и носителей в арсеналах Пхеньяна, плотность населения в потенциальных городах-целях и их географическое положение. Загурек резюмирует: любая попытка США решить свои разногласия с КНДР военным путем — катастрофическое решение, последствия которого окажутся фатальными для региона и очень тяжелыми для всего мира. Как, по его мнению, могут развиваться события после точки невозврата — в материале РИА Новости.
Третий сценарий
Эксперт подсчитал, что с 2011 года Северная Корея провела 98 тестовых пусков баллистических ракет. Со временем они становились все более совершенными, надежными и дальнобойными. Кульминацией программы стали два испытательных пуска межконтинентальных ракет 4 и 28 июля этого года.
— По оценкам экспертного сообщества, в арсенале Северной Кореи на сегодняшний день имеется до 25 ядерных боеголовок мощностью от 15 до 25 килотонн, — сообщил Майкл Загурек. — Однако 3 сентября Пхеньян испытал термоядерное устройство. Его примерная мощность — от 108 до 250 килотонн. Сколько аналогичных боеголовок может быть в распоряжении КНДР — неизвестно. Поэтому в своих прогнозах я исхожу из того, что Пхеньян в случае обострения обстановки на Корейском полуострове может задействовать 25 единиц ядерного оружия с боеголовками мощностью от 15 до 250 килотонн, настроенных на воздушный подрыв на оптимальной высоте".
Вторым возможным вариантом эскалации событий автор считает тестовый пуск очередной северокорейской МБР, учебно-боевые блоки которой упадут слишком близко к острову Гуам, где расположены американские военные базы. В этом случае, по мнению Загурека, США церемониться не станут.
"Самым сдержанным военным ответом может стать перехват МБР на конечном участке траектории силами систем противоракетной обороны, — считает ученый. — Значительно более серьезные меры — атака ракетных полигонов, стартовых столов, районов развертывания мобильных пусковых комплексов. И, наконец, третий вариант — удар высокоточным оружием по Пхеньяну с целью физической ликвидации Ким Чен Ына и его ближайших сподвижников. Это самый опасный сценарий. Он практически гарантированно спровоцирует КНДР на ядерный удар".
По мнению Загурека, в этом случае правящую династию Кимов уже не остановит тот факт, что на месте их страны вскоре после этого останется радиоактивная пустыня.
Не просто цифры
"Наибольшая плотность населения этих столиц — в центральных районах. Поэтому исходим из того, что боеголовки будут нацелены именно на них, — поясняет эксперт. — Не забываем учитывать, что часть северокорейских ракет может выйти из строя вследствие технических дефектов, а часть будет сбита ПРО — в Южной Корее развернута батарея американских комплексов THAAD, а Японию частично прикрывает система Aegis. Таким образом, над городами сдетонируют не все боеголовки, а лишь некоторые. От 20 до 80 процентов из 25 условно имеющихся единиц, по нашим оценкам".
Автор исследования скрупулезно просчитал все варианты: как удар по одному из городов, так и по обеим столицам; как боеприпасами минимальной мощности, так и максимальной. Чтобы не перегружать читателя цифрами, приведем усредненные показатели единовременной атаки на Сеул и Токио "сборной солянкой" из ракет, снаряженных боеголовками мощностью 15-25 килотонн, с единичными 108-250-килотонными термоядерными боеприпасами.
Даже если до целей долетит их пятая часть, в городах моментально погибнут около 600 тысяч человек. Порядка двух миллионов получат ранения различной степени тяжести. Центральные районы столиц будут полностью уничтожены. Максимальное же количество жертв при штатном срабатывании 80 процентов боеголовок — более двух миллионов ста тысяч человек и семь с половиной миллионов раненых. И неизвестно еще, сколько местных жителей позже убьет радиация.
Игра мускулами
Подводя итог, Майкл Загурек пишет, что суммарные людские потери в этой катастрофе превысят общее число граждан Южной Кореи и Японии, погибших в годы Корейской и Второй Мировой войны соответственно. КНДР же прекратит свое существование как государство, подвергшись ответному удару американских МБР и, возможно, авиабомб B61.
Однако стоит учитывать, что весь этот "бумажный" апокалипсис — лишь технические расчеты одного человека. Вероятность того, что пугающий сценарий превратится в реальность, крайне мала. Несмотря на грозную риторику в СМИ, и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын отлично понимают, чем подобный исход грозит миру. Поэтому вряд ли решатся пойти на серьезную провокацию, которая послужит поводом для ядерной войны.
"Сейчас время играет на Ким Чен Ына, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Чем больше у него баллистических ракет разного класса, тем сложнее будет Вашингтону военным путем чего-то добиться. С военно-стратегической точки зрения только так можно объяснить их поведение. Во всей этой ситуации можно винить только США с их постоянными угрозами. Надо прямо сказать: никто не сделал столько для нарушения режима нераспространения ядерного оружия, сколько США".