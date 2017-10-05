Эксперт назвал условия для поставки российских С-400 Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Возможность подписания контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию сегодня существует, при этом Эр-Рияду следует обеспечить стопроцентное авансирование данного соглашения, чтобы показать серьезность своих намерений, заявил в четверг РИА Новости представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию, согласно которой в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда может быть принято решение о заключении пакета оружейных контрактов на сумму свыше 3 миллиардов долларов, подразумевающего поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью РИА Новости, что королевство заинтересованно в закупке ЗРС С-400.

Между тем, в июне 2017 года США и Саудовская Аравия договорились о закупке американских вооружений и военной техники на сумму более 100 миллиардов долларов.

"Москве следует подходить к данному вопросу со здоровым прагматизмом – если Эр-Рияд действительно хочет купить С-400, то давайте подпишем соответствующий контракт со стопроцентным авансированием, и далее он становится в очередь на исполнение — после того как будут выполнены контракты на поставку данной системы в Китай, Турцию и, как ожидается, в Индию", — сказал представитель ЦАМТО.

Эксперт напомнил, что у России уже есть негативный опыт военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией, когда с саудовской стороны были даны обещания о закупках российского оружия и масштабные предварительные договоренности, которые не вылились ни во что конкретное, хотя Эр-Рияд обещал их реализовать в случае отказа Москвы от поставок С-300 в Иран.

При этом собеседник агентства отметил, что Россия располагает мощностями для исполнения как Гособоронзаказа данного контракта, так и экспортных контрактов. В частности, речь идет о заводе "Победа" в Нижнем Новгороде. При этом эксперт подчеркнул, что Россия не испытывает затруднений в продвижении на экспорт данной ЗРС – сегодня в очередь на переговоры о поставках С-400 стоят порядка десяти стран.

По словам представителя ЦАМТО, интерес Эр-Рияда к С-400 носит сугубо политический характер и обусловлен желанием улучшить отношения с Москвой.

"Если действительно будет подписаны соглашения о строительстве силами российских специалистов атомной электростанции в Саудовской Аравии и привлечении саудовских денег на поиск и добычи углеводородов на арктическом шельфе, то контракт на С-400 будет отличным дополнением к этому пакету", — сказал он.

По мнению эксперта, король Саудовской Аравии, находясь в Москве, может принять любое решение на месте и дать соответствующее распоряжение, что может ускорить процесс подготовки контракта.