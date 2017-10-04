В Сербию доставили шесть истребителей МиГ-29

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Два МиГ-29 прибыли в среду из РФ в Белград, тем самым завершена доставка шести истребителей в рамках российской военно-технической помощи Сербии, передает информагентство Танюг со ссылкой на собственный источник в минобороны республики.

Сообщается, что две машины в разобранном состоянии доставлены самолетом Ан-124 из подмосковных Луховиц на военный аэродром Батайница днем в среду, еще два прибыли во вторник, а первые – в понедельник. Прибытие военной авиатехники проходит в закрытом для СМИ и общественности режиме.

Президент страны Александр Вучич в понедельник заявил, что поставка шести истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технической помощи Сербии может вызвать внешнее политическое давление на Белград, однако республика не прекратит усиливать свою обороноспособность, в том числе в сфере ВВС и ПВО.

Ранее глава сербского минобороны Александр Вулин сказал, что впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России.

В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (ныне президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.