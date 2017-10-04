ВКС до конца года получат два многоцелевых вертолета Ми-26

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках Гособоронзаказа-2017 получат два самых грузоподъемных в мире вертолета Ми-26, сообщила журналистам в среду пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

"Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом выполнения государственного оборонного заказа на заводе "Роствертол" (Ростов-на-Дону — ред.) холдинга "Вертолеты России". В рамках Гособоронзаказа 2017 года предприятие поставит министерству обороны РФ два тяжелых вертолета Ми-26. Первая машина в настоящее время уже передана заказчику и прибыла к месту постоянной эксплуатации в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.

Второй вертолет Ми-26, изготовленный на "Роствертоле" для российского военного ведомства, на данный момент выполнил все необходимые наземные и летные испытания и проходит процедуру приема-передачи.

"Россия является мировым лидером в сегменте сверхтяжелых вертолетов, и Ми-26 — наш рекордсмен по грузоподъемности — сегодня востребован и в России, и за рубежом. Мы прикладываем все усилия для строгого соблюдения сроков поставки, ведь эти вертолеты незаменимы при выполнении целого ряда задач, стоящих перед министерством обороны. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем вопрос модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ", — цитируется в сообщении гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.