Террористы широко применяют интернет-сервисы для координации, заявили в ФСБ

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Международные террористы все более широко применяют информационно-телекоммуникационные технологии, в первую очередь интернет-сервисы для создания канала связи и оперативного управления "сетевой" террористической структурой, заявил в среду директор ФСБ России Александр Бортников.

"Как показывает практика, бандиты все шире применяют информационно-телекоммуникационные технологии, в первую очередь интернет-сервисы для создания каналов связи и оперативного управления действиями создаваемых ячеек или отдельных боевиков, без чего деятельность террористических групп как "сетевой" структуры невозможна", — сказал Бортников в ходе проведения XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств, проходящего 4-5 октября в Краснодаре.

Он отметил, что члены всех выявленных органами безопасности ячеек использовали для конспиративного общения программы мгновенного обмена данными (мессенджеры), обеспечивающие высокую степень криптозащиты передаваемой информации.

"Так, действия террориста-смертника и его пособников при подготовке и совершении 3 апреля 2017 года теракта в метрополитене Санкт-Петербурга координировались из-за рубежа эмиссаром ИГИЛ* по средствам мессенджеров WhatsApp и Telegram. Аналогичные способы и средства коммуникации использовали члены террористических ячеек и отдельные боевики, нейтрализованные в текущем году в Москве, в Московской, Владимирской, Свердловской областях и других регионах", — отметил директор ФСБ России.

*Запрещенная в России террористическая группировка