В России стартовали масштабные учения Дальней авиации

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На Дальнем Востоке начались масштабные учения авиации, сообщает Минобороны.

Известно, что в маневрах примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.

Учения проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В ходе маневров летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

Всего в учениях задействуют более 20 единиц авиационной техники, а также пять аэродромов и два полигона в различных регионах, от Калужской области до Камчатки.