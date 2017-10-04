Подразделения антитеррора отразили атаку "диверсантов" на учениях ОДКБ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подразделения обеспечения безопасности полевого передвижного пункта управления разведкой отразили атаку условных диверсантов на учениях международных "Поиск-2017", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что попытку "диверсантов" проникнуть на территорию полевого лагеря предотвратили подразделения антитеррора, обеспечивающие безопасность проведения международных учений. Вооруженную группу условного противника обнаружил патруль военной полиции. По сигналу боевого управления к месту прорыва выдвинулся спецназ. В результате условного боя диверсанты были обезврежены.
В учениях "Поиск-2017" участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 российских. Открытие учений состоялось 3 сентября.