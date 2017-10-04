Подразделения антитеррора отразили атаку "диверсантов" на учениях ОДКБ

Во время международных учений Душанбе-Антитеррор-2017. Архивное фото

Во время международных учений Душанбе-Антитеррор-2017. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подразделения обеспечения безопасности полевого передвижного пункта управления разведкой отразили атаку условных диверсантов на учениях международных "Поиск-2017", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Атаку условной диверсионной разведывательной группы отразили подразделения обеспечения безопасности полевого подвижного пункта управления разведкой международного тактико-специального учения разведывательных подразделений коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2017", — сказал он.

Астафьев сообщил, что попытку "диверсантов" проникнуть на территорию полевого лагеря предотвратили подразделения антитеррора, обеспечивающие безопасность проведения международных учений. Вооруженную группу условного противника обнаружил патруль военной полиции. По сигналу боевого управления к месту прорыва выдвинулся спецназ. В результате условного боя диверсанты были обезврежены.

Как отметил Астафьев, тренировка подразделений обеспечения безопасности учений была проведена на полевом пункте управления разведкой, развернутом на военном полигоне в Ростовской области. Руководит учениями командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

В учениях "Поиск-2017" участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 российских. Открытие учений состоялось 3 сентября.