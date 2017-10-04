В Самарской и Оренбургской областях начались учения спецназа

САМАРА, 4 окт — РИА Новости. Учения спецназа с участием более 600 военнослужащих стартовали в Самарской и Оренбургской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В Самарской и Оренбургской областях начались учения разведывательных подразделений спецназа Центрального военного округа с привлечением более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники", — говорится в сообщении.

Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены в высшую степень боевой готовности и подготовлены к совершению комбинированных маршей на незнакомые местности для ведения разведки.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, по замыслу учения, спецназовцам предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевиков, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев во время учений ждут внезапные засады и налеты условного противника. Учение продлится до 6 октября.