Космические войска засекли более 50 пусков баллистических ракет в 2017 году

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Космические войска России обнаружили более 50 пусков баллистических ракет в 2017 году, сообщил журналистам командующий войсками Александр Головко.

В среду Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — сказал он.

По его словам, за это же время специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение около тысячи космических объектов, проследили за выводом на орбиты свыше 350 космических аппаратов, свели с орбиты около 190 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Командующий также напомнил, откуда пошла традиция отмечать День Космических войск именно 4 октября.

"В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и контроль первого ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск", — сказал Головко.

По его ловам, 60 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных пунктов Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места дислокации пунктов были разработаны НИИ №4 министерства обороны СССР для обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР.

"Четвертого октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили контроль проведения запуска, выведения на орбиту и орбитального полета первого искусственного спутником Земли "ПС-1", — добавил командующий.

Он отметил, что в дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами.

"Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса "Буран", управление пилотируемой станцией "Мир", создание Международной космической станции", — привел Головко примеры такого управления.