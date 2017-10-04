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Безопасность

Космические войска засекли более 50 пусков баллистических ракет в 2017 году

00:2604.10.2017
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© Фото : Минобороны РФПуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фотоПуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Космические войска России обнаружили более 50 пусков баллистических ракет в 2017 году, сообщил журналистам командующий войсками Александр Головко.

Поиск диверсантов и разминирование дороги: учения ракетных войск под Новосибирском
© Министерство обороны РФ
Поиск "диверсантов" и разминирование дороги: учения ракетных войск под Новосибирском

В среду Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", — сказал он.

По его словам, за это же время специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение около тысячи космических объектов, проследили за выводом на орбиты свыше 350 космических аппаратов, свели с орбиты около 190 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Командующий также напомнил, откуда пошла традиция отмечать День Космических войск именно 4 октября.

Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
© Фото : пресс-службы Минобороны РФ
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"В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и контроль первого ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск", — сказал Головко.

По его ловам, 60 лет назад для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных пунктов Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места дислокации пунктов были разработаны НИИ №4 министерства обороны СССР для обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР.

"Четвертого октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили контроль проведения запуска, выведения на орбиту и орбитального полета первого искусственного спутником Земли "ПС-1", — добавил командующий.

Машина дистанционного разминирования Листва Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Он отметил, что в дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами.

"Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса "Буран", управление пилотируемой станцией "Мир", создание Международной космической станции", — привел Головко примеры такого управления.

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