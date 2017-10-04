Кому метро, кому бункер с сауной: где можно переждать ядерный апокалипсис

МОСКВА. 4 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Монолитный железобетонный VIP-бункер с кинотеатром, сауной и бассейном, на десять метров утопленный в грунт и выдерживающий прямое попадание тяжелой авиабомбы, — это не тайное пожелание Гитлера на исходе Второй мировой войны, а эксклюзивный заказ жителя элитного коттеджного поселка в Подмосковье, на днях поступивший в специализированную строительную компанию.

Уйти под землю

Построить себе комфортабельное подземное укрытие теперь может каждый желающий — были бы деньги. В День гражданской обороны РИА Новости публикует материал о том, во сколько сегодня обойдется личный бункер на дачном участке и почему московское метро считается самым крупным в России бомбоубежищем.

Тренировки с противогазами, инструктажи МЧС, учебные эвакуации и "заседания" в бомбоубежищах — каждый житель России хоть раз в жизни сталкивался с занятиями по гражданской обороне. На большинство из нас они навевают скуку, кажутся бессмысленной тратой времени и досадным фактором, отвлекающим от работы. На большинство, но, как оказалось, не на всех. Некоторые финансово обеспеченные и одержимые личной безопасностью люди готовы отдать сумасшедшие деньги за собственный заглубленный бункер, который сможет уберечь их даже в случае массированного ядерного удара.

Компаний, предоставляющих подобные услуги, на строительном рынке сегодня предостаточно. Корреспондент РИА Новости пообщался со специалистами одной из таких компаний и выяснил, что устройство частного бункера на восемь человек будет стоить примерно как московская "двушка".

"Пустая бетонная коробка, выемка грунта и гидроизоляция обойдутся вам примерно в пять миллионов рублей, — рассказывает заместитель руководителя КБ по проектированию бункеров Алексей. — Это если делать на глубине до четырех метров. Площадь помещения на восемь человек вместе со вспомогательными отсеками составит около 80 квадратных метров. Там будут мощные двери, отдельные зоны для генератора, санузла, основной и запасной выходы, а также барокамера. Еще четыре-пять миллионов уйдет на установку генератора, сантехники, систем фильтрации, канализации и регенерации. Итого в сумме около десяти миллионов. Вообще, это большой бункер, такие заказы мы считаем эксклюзивными".

Он вежливо поинтересовался, где именно планируется строить сооружение, и пояснил, что при термоядерном взрыве возникает три зоны давления — центральный, второй и третий радиусы. При этом ударная воздушная волна идет сверху по земле, проникая вглубь не более чем на метр, поэтому бункер глубоко закапывать не обязательно — трех метров обычно достаточно.

© Фото : Группа Компаний "DG Replica" Схема частного бункера © Фото : Группа Компаний "DG Replica" Схема частного бункера

"Некоторые наши заказчики считают, что, чем толще бетон, тем надежней. Есть и такие, которые просят сделать стенки толщиной в метр и зарыть коробку на десятиметровую глубину. Что тут скажешь, у всех свои тараканы. Нужно учитывать, что стоимость такого глубокого бункера станет астрономической из-за борьбы с грунтовыми водами", — отмечает Алексей.

Бункер эконом-класса

Впрочем, можно найти варианты и попроще. Пакеты услуг варьируют в зависимости от запросов и финансовых возможностей клиента. Комплектаций предлагают не меньше, чем в автосалоне с дорогими иномарками, только вместо кожаных салонов и парктроников — сауны и системы радиационного мониторинга. На цену заметно влияет и степень автономности: одни укрытия рассчитаны на сутки пребывания, другие — на комфортную жизнь в течение нескольких недель.

Наиболее дешевый вариант в классе стандарт — простейшее убежище в виде стальной 12-метровой трубы с системами электроснабжения вентиляции и шлюзовым входом, которое закапывается на глубину до четырех метров. Зарыть его можно прямо на дачном участке, хоть под грядками с огурцами. Сроки возведения под ключ — всего полтора месяца в режиме полной секретности. При установке за городской чертой разрешения от местных властей не требуется.

"Самый простой вариант обойдется вам в три миллиона рублей. На цену сильно влияет набор опасностей, от которых вы хотите укрыться, — рассказал РИА Новости инженер другой строительной фирмы Николай. — Это может быть все, что угодно: ядерный взрыв, боевые действия, стихийные бедствия и массированное применение химического и бактериологического оружия. От прямого попадания ядерной бомбы бункер, безусловно, не спасет, но от последствий взрыва защитить в состоянии".

Изнутри бункер похож на подводную лодку: довольно спартанский интерьер, несколько коек одна над другой, гостиная с диваном и телевизором, туалет, а также мини-кухня. "Субмарина" вмещает до восьми человек. Прямое попадание термоядерного боеприпаса такая конструкция, конечно, не выдержит, но для того, чтобы пересидеть пожар, наводнение или кислотный дождь, вполне сгодится.

Если заказчик настроен совсем серьезно и готов дополнительно раскошелиться, то компания отстроит для него подземный бетонный коттедж класса премиум вместимостью до 15 человек с полноценными спальнями, рабочим кабинетом, санузлами, сауной, кинотеатром и даже бассейном. Владелец такого бункера сможет спокойно заниматься своими делами или с комфортом скоротать досуг в кругу семьи и друзей, пока сверху будет плавиться земля и полыхать атомный огонь.

Сталинский размах

Следующий ценовой сегмент — самое "навороченное" подземное укрытие класса люкс площадью 300 квадратных метров, гарантирующее максимальную безопасность и комфорт для 25 человек. Закапывается на шестиметровую глубину. При строительстве применяются советские стандарты прочности времен холодной войны, что позволяет выдержать последствия применения ядерной боеголовки повышенной мощности. Примечательно, что на сайте рекомендуют "успеть заказать убежище" по акции со скидкой 50%.

© Фото : Группа Компаний "DG Replica" Оформление частного бункера © Фото : Группа Компаний "DG Replica" Оформление частного бункера

Системы регенерации воздуха тут аналогичны тем, что ставят на подводные лодки и космические корабли, кроме того, имеются дополнительные баллоны со сжатым воздухом. Для автономного электроснабжения применены дизельные и бензиновые электростанции с блоками аккумуляторных батарей. Для самых взыскательных заказчиков могут установить систему радиационного мониторинга окружающей среды с СМС-оповещением. Кроме того, элитные объекты комплектуются защитными костюмами и противогазами для "сталкеров", желающих выйти наверх и полюбоваться постапокалиптическим пейзажем бывшего поселка.

© Фото : Группа Компаний "DG Replica" Оформление частного бункера © Фото : Группа Компаний "DG Replica" Оформление частного бункера

По словам Николая, строительство индивидуальных бункеров стало довольно прибыльным бизнесом, причем из всего вышеперечисленного наибольшим спросом пользуются дешевые стандартные решения. Если открыть сайт фирмы и зайти в раздел "построенные объекты", можно увидеть, что большинство заказчиков бункеров проживают в элитных коттеджных поселках ближайшего Подмосковья — их адреса указаны с точностью до дома. В частности, одно из самых дорогих укрытий класса люкс построено в коттеджном поселке Истрица (Московская область, Истринский район).

Очевидно, что строительство личного бункера с привлечением подрядчиков — удовольствие недешевое и доступно далеко не всем. Чтобы сэкономить, некоторые готовы даже взяться за это своими руками. В Сети есть множество сайтов с пошаговыми инструкциями по возведению бомбоубежищ разных степеней защиты, где расписано все до мелочей: начиная от выбора удачного места под котлован и заканчивая списком лекарственных средств для дежурной аптечки.

Километры убежищ

Если вы живете не в коттеджном поселке, а в крупном городе, то убежище строить не обязательно — только в одной Москве насчитывается несколько сотен защитных сооружений и подвалов двойного назначения, в которых можно обезопасить себя в случае воздушно-космического нападения. МЧС требует ежегодно их проверять и при необходимости ремонтировать.

Впрочем, большинство подземных помещений в мирное время находится в коммерческом пользовании и оборудуются под парковки, склады, автомойки, кафе и магазины. Одно и самых крупных бомбоубежищ Москвы расположено на шоссе Энтузиастов: в защищенном пространстве площадью более тысячи квадратных метров могут разместиться 900 человек.

Кроме того, важным элементом системы гражданской обороны Москвы является метрополитен. Даже при взрыве атомной бомбы паутина подземных туннелей общей протяженностью более 300 километров способна спасти не один миллион жизней.

Спускаясь в метро, многие москвичи и гости столицы наверняка обращали внимание на массивные гермозатворы в вестибюлях центральных станций. Эти двери способны устоять даже перед мощью ядерного удара и надежно защитить счастливчиков, в нужный момент оказавшихся с их внутренней стороны. Они устроены таким образом, что сдерживают ударную волну и поток радиации, а также не пропускают воздух, зараженный химическим или бактериологическим оружием.

Боевое крещение метро получило еще в 1941-м при первых налетах люфтваффе на Москву. Во время воздушных тревог поезда останавливались, контактный рельс обесточивался, а станции и туннели превращались в бомбоубежища, к которым "приписывались" жители из окрестных районов. У платформ ставили составы с открытыми дверьми, внутри которых могли разместиться женщины с маленькими детьми.