Более 400 российских и узбекских военнослужащих начали совместные учения

ТАШКЕНТ, 3 окт – РИА Новости. Более 400 военнослужащих принимают участие в совместных тактических учениях вооруженных сил Узбекистана и России, которые начались во вторник на горном полигоне Фориш в Джизакской области республики, сообщил РИА Новости представитель минобороны Узбекистана.

"Сегодня состоялась церемония открытия учений. Прошла рекогносцировка, завтра начнется основная часть. В учениях принимают участие более 400 военнослужащих Узбекистана и России", — уточнил представитель минобороны. По его словам, по сценарию учений, в среду военнослужащие совершат 15-километровый комбинированный марш в учебную точку. В ходе маневров планируется отработать совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Учения завершатся 7 октября.

С узбекской стороны в учениях принимает участие горно-стрелковое подразделение Юго-Западного особого военного округа минобороны республики, уточнил представитель министерства.

По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), в учениях задействована ротная тактическая группа горного мотострелкового соединения ЦВО численностью 150 человек, дислоцированная в Туве. Помимо горных стрелков, в состав российского контингента также вошли оперативная группа ЦВО, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Тахион" и 82-миллиметровых минометов "Поднос". Военнослужащие экипированы комплектами "Ратник" и радиостанциями шестого поколения "Азарт".

Полигон Фориш был построен в 2000 году на горе Хаятбаши (высота — 2169 метров над уровнем моря) на северных скатах хребта Нуратау. Предыдущие совместные действия военных двух стран в полевых условиях проводились здесь же в сентябре 2005 года.