На Урале прошли крупные учения танковых войск

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих участвовали в крупнейших за последние 30 лет учениях танковых войск на Урале, сообщил во вторник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
По его словам, танкисты в течение недели старались занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия "противника" были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем "Град" и самоходных гаубиц "Акация". Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне.
Рощупкин добавил, что итоги маневров командование округа подведет в октябре.