В РВСН завершилось командно-штабное учение

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабное командно-штабное учение (КШУ) с Новосибирским ракетным соединением, в котором участвовали более четырех тысяч военных, завершилось в РВСН, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более 4 тыс военнослужащих и около 400 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отрабатывали различные задачи, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневров на маршрутах патрулирования, противодействию диверсантам. Впервые в КШУ были задействованы около десяти образцов спецтехники.

Согласно сообщению, для отработки прикрытия позиций дивизии и имитации действий авиации на учении использовались сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31. Воздушную разведку выполняли самолеты Ан-30.

Добавляется, что на качественно новом уровне отрабатывалась маскировка ПГРК (подвижных грунтовых ракетных комплексов), вывод частей и подразделений РВСН из под ударов. Кроме того, для отработки оповещения об угрозе воздушного нападения привлекались боевые расчеты соединения ВКС.