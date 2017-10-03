В РВСН завершилось командно-штабное учение

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабное командно-штабное учение (КШУ) с Новосибирским ракетным соединением, в котором участвовали более четырех тысяч военных, завершилось в РВСН, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что военные отрабатывали различные задачи, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневров на маршрутах патрулирования, противодействию диверсантам. Впервые в КШУ были задействованы около десяти образцов спецтехники.
Добавляется, что на качественно новом уровне отрабатывалась маскировка ПГРК (подвижных грунтовых ракетных комплексов), вывод частей и подразделений РВСН из под ударов. Кроме того, для отработки оповещения об угрозе воздушного нападения привлекались боевые расчеты соединения ВКС.