Российские военные прибыли в Узбекистан на учения

ТАШКЕНТ, 2 окт – РИА Новости. Группа российских военнослужащих прибыла в понедельник в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях Вооруженных сил Узбекистана и России в Джизакской области, сообщает министерство обороны республики.

По данным Минобороны, учения состоятся в первую неделю октября на полигоне "Фориш" в Джизакской области.

"В понедельник утром на военном аэродроме в Ташкенте приземлился борт с группой российских военнослужащих", — говорится в сообщении. Учения проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ 4−5 апреля, добавили в Минобороны.

Ранее пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, сообщала, что военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО примут участие в совместных российско-узбекских учениях, которые пройдут в период с 3 по 7 октября на горном полигоне Фориш в Узбекистане.

Планируется отработать совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. От российской стороны в учениях примут участие около 150 горнострелков со штатным вооружением и средствами связи.

Полигон Фориш был построен в 2000 году на горе Хаятбаши (высота — 2169 метров над уровнем моря) на северных скатах хребта Нуратау. На этом полигоне в 2005 году прошли единственные до сих пор российско-узбекские антитеррористические учения.