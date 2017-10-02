Источник сообщил о начале поставок истребителей МиГ-29 в Сербию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия начинает в понедельник реализацию договоренности о поставке шести истребителей МиГ-29 для Военно-воздушных сил Сербии, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (ныне президент) Александар Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

"Шесть российских самолетов МиГ-29, которые Москва передает Белграду в рамках военно-технической помощи, будут доставлены в Сербию до 6 октября. Первый Ан-124 с частями новых самолетов ВВС Сербии отправляется в эту балканскую страну в понедельник с аэродрома Третьяково (Луховицы в Московской области)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России, сказал источник

О начале поставок истребителей МиГ-29 из России в Сербию РИА Новости сообщили и несколько информированных источников в Белграде.