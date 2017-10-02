Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний океанский поход на четыре месяца

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из главной базы флота Владивосток для выполнения задач дальнего океанского похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Поход отряда кораблей Тихоокеанского флота проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев. В ходе дальнего океанского плавания отряд кораблей совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР", — сообщил Матвеев.

В ходе подготовки кораблей к дальнему походу экипажи прошли полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки ТОФ в Японском море. Он отметил, что личный состав отработал защиту от нападения с воздуха с применением ЗРК, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.