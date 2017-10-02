Авиасалон МАКС останется в "Жуковском"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился не переносить Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий в подмосковном "Жуковском", в подведомственный Минобороны РФ парк "Патриот" ("Кубинка"), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
По сведениям газеты, согласно документу, Минобороны предлагало чередовать МАКС, который проходит раз в два года, с ежегодным Международным военно-техническим форумом "Армия". Минпромторг обратил внимание, что указанные объекты Минобороны должны соответствовать определенным требованиям к международным авиасалонам, отмечают источники издания.
При этом военный аэродром "Кубинка" не располагает указанными объектами, а также находится на отдалении 15 километров от парка "Патриот", где стоят павильоны. ВПП в "Кубинке" требует масштабной реконструкции для обеспечения полетов некоторых самолетов тяжелого класса. Кроме того, в докладе подчеркивается, что для переноса авиасалона необходима подъездная автодорога к аэропорту в "Кубинке".
Источники отмечают, что в "Жуковском" есть вся инфраструктура и, кроме того, МАКС на сегодня финансируется "за счет внебюджетных источников без привлечения средств федерального бюджета".