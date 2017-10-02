Авиасалон МАКС останется в "Жуковском"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился не переносить Международный авиационно-космический салон (МАКС), проходящий в подмосковном "Жуковском", в подведомственный Минобороны РФ парк "Патриот" ("Кубинка"), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что идея по переносу появилась еще в феврале 2016 года, в сентябре того же года с официальным предложением перенести МАКС вышло Минобороны. Но на последнем авиасалоне в "Жуковском" несколько летчиков-испытателей попросили Путина сохранить проведение авиасалона на площадке ЛИИ имени Громова. Президент дал указание вице-премьеру Дмитрию Рогозину проработать вопрос, пишет издание. Рогозин совместно с возглавляемой им коллегией Военно-промышленной комиссии подготовил доклад, на котором президент поставил свою подпись 28 сентября.

По сведениям газеты, согласно документу, Минобороны предлагало чередовать МАКС, который проходит раз в два года, с ежегодным Международным военно-техническим форумом "Армия". Минпромторг обратил внимание, что указанные объекты Минобороны должны соответствовать определенным требованиям к международным авиасалонам, отмечают источники издания.

Речь идет, в частности, о том, что на площадке должно быть 80 стационарных корпоративных шале и зрительский сектор площадью около 300 тысяч квадратных метров, зоны размещения пилотажных групп и подготовки самолетов площадью 140 тысяч квадратных метров, а также стоянка на 200 судов и взлетно-посадочная полоса (ВПП) длиной 3200 метров.

При этом военный аэродром "Кубинка" не располагает указанными объектами, а также находится на отдалении 15 километров от парка "Патриот", где стоят павильоны. ВПП в "Кубинке" требует масштабной реконструкции для обеспечения полетов некоторых самолетов тяжелого класса. Кроме того, в докладе подчеркивается, что для переноса авиасалона необходима подъездная автодорога к аэропорту в "Кубинке".

Источники отмечают, что в "Жуковском" есть вся инфраструктура и, кроме того, МАКС на сегодня финансируется "за счет внебюджетных источников без привлечения средств федерального бюджета".