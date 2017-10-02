Пакистанские военные научили российских коллег готовить национальные блюда

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пакистанские военные угостили российских коллег национальными блюдами в рамках учений "Дружба-2017": вместе они приготовили гуляш из баранины, острую курицу с рисом и пакистанский чай, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Российские и пакистанские военнослужащие — участники совместных учений "Дружба-2017" — во время выходного дня побывали в астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН), расположенной в поселке Нижный Архыз в Карачаево-Черкесии. Во время экскурсии им рассказали о принципах работы обсерватории, а также о тех космических телах за которыми она наблюдает. Кроме того, гости из Пакистана осмотрели достопримечательности историко-архитектурного и археологического комплекса X века. В завершении выходного дня состоялся совместный ужин", — сказал он.

Военные вместе приготовили в казане гуляш из баранины, острую курицу с рисом и пакистанский чай. Вместо хлеба они испекли пакистанские лепешки роти, которые по вкусу напоминают привычные русские блины.