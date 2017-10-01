Фрегат "Адмирал Григорович" покинул греческий порт Керкира

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" покинул греческий порт Керкира, где моряки участвовали в форуме "Русская неделя на Ионических островах", и продолжит выполнение задач в Средиземном море, сообщил в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" завершил пребывание в порту Керкира на греческом острове Корфу, где экипаж российского корабля принимал участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", — сказал он.

Российские моряки возложили венки к памятникам первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, адмиралу Федору Ушакову, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу, а также памятному знаку "Грекам и русским, павшим за веру своих отцов" на острове Видо.

Все это время корабль был открыт для посетителей, а военный оркестр выступил на центральной площади города.

"После завершения мероприятий на Корфу экипаж продолжит выполнение задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море", — отметил Трухачев.