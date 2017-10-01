Сухопутные войска получат более 2,5 тысячи единиц вооружения и техники

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 2,5 тысячи единиц современного вооружения и военной техники поступит на вооружение Сухопутных войск России в этом году, рассказали в Минобороны РФ.

"На вооружение соединений и воинских частей Сухопутных войск в текущем году поступит более 2,5 тысячи единиц современного вооружения и военной техники, что позволяет значительно увеличить их боевые возможности", — говорится в сообщении.

Также в МО РФ добавили, что в Сухопутных войсках внедряется система управления полным жизненным циклом — от моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и утилизации.

В Минобороны напомнили, что в 2017 году прошли четыре военных учения с армиями иностранных государств: с Индией, Монголией, Пакистаном и странами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также в этом году бойцы сухопутных войск приняли участие в стратегических учениях "Запад-2017", "Армейских международных играх-2017", международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и других.

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.