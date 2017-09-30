Гидрографическое судно Севфлота "Горизонт" завершило поход в Арктику

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" завершило научно-исследовательский поход в Арктику, сообщил в субботу начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

"Экипаж и группа гидрографов в течение месяца осуществляли комплексные океанографические исследования в интересах навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности РФ в акватории Баренцева и Карского морей. Проводились гидрографические и гидрологические исследования, изучение радионавигационных полей, сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания", — сказал он.

Работу осложняла ледовая обстановка в районе островов архипелага Земля Франца-Иосифа.