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Безопасность

Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище

14:3530.09.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкГерой России летчик-космонавт Елена Серова вручает погоны курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. 23 сентября 2017Герой России летчик-космонавт Елена Серова вручает погоны курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Шестнадцать будущих лётчиц в субботу приняли военную присягу в Краснодарском авиационном училище.

Абитуриентки во время тестирования в барокамере на вступительных испытаниях в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Будущие военные летчицы о том, может ли женщина управлять истребителем
Первый набор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) произведен в текущем году в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ, на учебу зачислили лишь 16 девушек.

"Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших", — обратился к будущим военным лётчицам генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

Присутствующая на торжественной церемонии депутат Госдумы, Герой РФ, летчик-космонавт Елена Серова пожелала курсанткам упорства, стойкости и настойчивости.

"Хотелось бы подчеркнуть особую значимость этого знаменательного события. На верность народу и Отечеству в этих стенах впервые будут присягать 16 прекрасных девушек, решившие всю свою жизнь посвятить благородному и престижному делу — защите Родины", — отметил перед принятием присяги врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАбитуриентка занимается на летном тренажерном комплексе в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Абитуриентка занимается на летном тренажерном комплексе в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. 15 сентября 2017

"Глубоко убеждён, что ваш выбор стать офицерами-летчиками не случаен. Уверен, что вы полны решимости приложить все силы на дело служения Российской Федерации", — добавил генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что по окончании училища девушек ждут в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил.

Девушки-курсантки. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В России начнут готовить военных летчиц
"Именно вам, будущим офицерам, предстоит осваивать новейшие образцы авиационной техники, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать ратную славу авиации России", — заключил Дронов. Он также озвучил адресованные будущим военным летчицам слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина: "Будущее обороны России будет обеспечено вами!"

Отец курсантки Аллы Александр Самков от лица родителей будущих лётчиц поблагодарил руководство училища и министра обороны Сергея Шойгу за "уникальную возможность исполнить девушкам свою мечту".

"Идите по своей дороге так, чтобы вы могли с чистой совестью ответить "честь имею", как настоящий офицер!" — пожелал Самков курсанткам.

Летчицы 586 истребительного авиационного полка Лиля Литвяк, Катя Буданова, Маша Кузнецова у самолета ЯК-1. 1943 год
© РИА Новости
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Птенцы гнезда Расковой: женщины-авиаторы в бою
После принятия присяги Горемыкин обратился к девушкам: "С сегодняшнего дня у вас появились новые права и обязанности. Государство ценит своих защитников и даёт им различные привилегии и социальные гарантии. Но при этом граждане России должны быть уверены в том, что они доверили свою безопасность и независимость в надежные руки профессионалов своего дела. А потому ваша задача и обязанность как курсантов — добросовестно изучать преподаваемые вам науки".

Генерал-полковник отметил, что каждой курсантке в этот день был вручён ценный подарок от министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Пусть они станут символом начала нового времени в вашей жизни, новых перспектив и возможностей", — заключил Горемыкин.

После церемонии присяги девушки высадили на территории училища символическую аллею из 16 деревьев и заложили капсулу с обещанием самим себе, которую предполагается открыть через 5 лет.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова — единственный многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Первый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкС 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОтбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в музее училища во время ознакомительной экскурсии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.Девушка-курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в столовой училища
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков осматривают комнату проживания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит медкомиссию
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.Девушка-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".
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