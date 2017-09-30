Минобороны опровергло заявления Киева о невыведенных из Белоруссии войсках

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. МО РФ опровергло заявления главы Генштаба Украины, что РФ не вывела свои войска с территории Белоруссии после учений "Запад-2017", сообщило Минобороны РФ.
Ранее в интервью британскому информационному агентству Рейтер начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Белоруссии.
"Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.