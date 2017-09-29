Россия получила от Турции аванс за С-400

ТУЛА, 29 сен – РИА Новости. Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400, сообщил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.
Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 12 сентября. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая сторона внесла первый взнос.
В Турции интерес к комплексам объяснили тем, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.