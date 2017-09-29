"Армия быстро отучает от соцсетей": как живется российскому срочнику

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Проход на обед по отпечатку пальца, "час смартфона" по воскресеньям и стрельбы боевыми патронами по нескольку раз в неделю — служба по призыву в Российской армии за последние годы заметно изменилась. Накануне начала осеннего призыва корреспондент РИА Новости побывал в одном из мотострелковых полков гвардейской Таманской дивизии, расположенном в Подмосковье, и выяснил, как живет и о чем думает современный российский военнослужащий.

Армейская бытовуха

От центра Москвы до расположения части Западного военного округа — час езды. На въезде в военный городок встречают дежурные в современной экипировке. Несмотря на близость к столице, Таманская дивизия — это не "придворная" образцово-показательная часть для парадов, а крупное боеспособное соединение 1-й танковой армии, которое несет боевое дежурство и регулярно участвует в крупных учениях. Из техники на вооружении — модернизированные танки Т-72Б3 с "коробкой-автоматом" и бронетранспортеры БТР-80, в составе мотострелковых полков имеются противотанковые подразделения и снайперские роты.

Казарменное положение, бесконечные ряды двухъярусных железных кроватей и одна туалетная комната на этаж ушли в прошлое. Очередей с полотенцами по утрам уже нет. В плане быта срочники сейчас живут не хуже, чем контрактники, — в отдельных блоках, которые называются кубриками. Каждый такой кубрик представляет собой две четырехместных комнаты, объединенных с общей прихожей, туалетом, душем и умывальником на две раковины.

С недавних пор там стали устанавливать стиральные машинки и сушилки для белья. Теперь солдат может самостоятельно стирать и сушить свои вещи хоть каждый день — сдавать их в банно-прачечный комбинат, как раньше, больше не нужно. Погладить обмундирование можно в отдельной "бытовке".

Интерьер кубриков исключительно спартанский — в каждой комнате четыре безупречно заправленных кровати, табуретки и небольшие тумбочки для личных вещей. На первый взгляд, жилищные условия солдат мало чем отличаются от студенческой общаги, разве что уставной чистотой и порядком. Впрочем, без этого армия не была бы армией. Семейные контрактники живут в общежитиях или оформляют ежемесячное пособие на найм жилья.

Что касается связи со внешним миром, то традиционный "час военного письма" у военнослужащих по призыву теперь называется "час звонка". По прибытии в часть мобильные телефоны призывниками сдаются. Получают они их только по выходным дням на определенное время — чтобы могли пообщаться с родственниками. Отсутствие свободного доступа в интернет и общения в соцсетях для некоторых "гаджетоманов" становится настоящим испытанием.

"Поначалу, после "гражданки", без этого было настолько тяжко, что даже посещали мысли припрятать смартфон и не отдавать офицерам, — рассказывает младший сержант Сергей Пшеничный, которому служить осталось меньше месяца. — Но со временем к отсутствию Сети привыкаешь. Что скрывать, я, как и многие мои друзья, отношусь к поколению любителей посидеть в телефоне, покопаться в соцсетях и пообщаться в мессенджерах. Впрочем, если есть веская причина, командиры могут выдать телефон и на неделе. Главное, адекватно аргументировать.

Москвич Сергей попал в армию, вылетев с первого курса престижного столичного вуза. Однако, как он сам утверждает, "откосить" даже не пытался — пошел в военкомат по собственному желанию и без сомнений, поскольку хотел проверить себя на прочность. Сейчас об этом совершенно не жалеет.

"До этого я знал об армии только по рассказам знакомых и фильмам вроде "ДМБ". Ожидал встретить тут дедовщину, но не встретил. Откосить я не пытался: ходить и размахивать купленным военным билетом — это не мой выбор!" — отмечает Сергей.

© РИА Новости / Андрей Станавов Автоматы с шоколадками и снеками установлены почти во всех казармах © РИА Новости / Андрей Станавов Автоматы с шоколадками и снеками установлены почти во всех казармах

Примечательно, что в солдатских общежитиях сейчас установлены автоматы по продаже снеков и шоколадок, а также банкоматы. Банковские карточки, на которые перечисляется денежное довольствие, призывник получает еще в военкомате. Это довольно удобно: если, к примеру, родственники переведут деньги, их можно сразу снять, не выходя из казармы. Если снимать не хочется — в чайной всегда можно расплатиться через банковский терминал.

Обед по расписанию

Солдатская столовая, безусловно, не мишленовский ресторан с официантами и накрахмаленными салфетками, но жаловаться на питание срочникам не приходится. Элементы шведского стола, салат-бар, два первых блюда, три вторых и три гарнира на выбор — рацион даже интереснее, чем в некоторых городских кафе среднего уровня. Предусмотрено порционное масло, фруктовые соки и компоты чередуются через день. На завтрак выдают выпечку, чай или кофе.

В 1-м полку даже есть традиция, по которой для именинников каждую пятницу пекут фирменные пироги с яблоками, маком или мясом. Списки дней рождения подаются заранее. Каждый именинник может привести с собой на "вечеринку" пару друзей. По государственным праздникам дополнительно выдают яблоки, конфеты и печенье. Зимой в рацион включают сало, для профилактики простудных заболеваний — чеснок и лук, весной добавляют витамины.

"Больше всего меня в армии удивило питание, — отмечает Сергей. — Когда призвали, боялся, что не смогу тут ничего переварить и придется голодать, но оказалось, что кормят вполне себе ничего. Спустя год службы могу сказать, что есть тут можно все без исключения, что дают в столовой. Особенно порадовал выбор — гречка или макароны, суп или щи, мясо или курица. Для меня это очень важно".

© РИА Новости / Андрей Станавов Сканирование биометрических данных на входе в солдатскую столовую © РИА Новости / Андрей Станавов Сканирование биометрических данных на входе в солдатскую столовую

Чтобы получить свою порцию еды на раздаче, каждый боец проходит идентификацию по отпечатку пальца на терминале, похожем на те, что устанавливают в визовых центрах и аэропортах на паспортном контроле. Не приложишь палец к сканеру — не поешь. Сделано это для того, чтобы вести строгий учет порций и исключить случаи, когда в отсутствие одного солдата за него "по второму кругу" обедает другой. Система электронного контроля питания использует биометрические данные и позволяет каждому бойцу самостоятельно вставать на довольствие или сниматься с него.

Огневая и воркаут

Кроме быта в Российской армии заметно изменилась боевая подготовка — стрелять стали чаще, больше и почти не оглядываясь на расход патронов. Если раньше срочнику давали только пару раз подержаться за автомат и сделать три выстрела за всю службу, то сейчас стрельбы проводятся едва ли не ежедневно. Стреляют днем и ночью, обычными и трассерами — огромный полигон в Алабино находится всего в нескольких километрах от расположения дивизии.

"Быт бытом, но сейчас мы делаем акцент на боевой и спортивной подготовке как военнослужащих по призыву, так и контрактников, — сообщил командир 3-го мотострелкового батальона подполковник Олег Калмыков. — Армия есть армия, если солдат по специальности стрелок, он должен за год стать хорошим стрелком, если водитель бронетранспортера — стать отличным водителем. Патронов не жалеем, на полигон ребят выводим часто. Проводятся тактические и огневые занятия, многие из них по ночам".

© РИА Новости / Андрей Станавов Командир 3-го мотострелкового батальона 1-го мотострелкового полка гвардейской Таманской дивизии подполковник Олег Калмыков © РИА Новости / Андрей Станавов Командир 3-го мотострелкового батальона 1-го мотострелкового полка гвардейской Таманской дивизии подполковник Олег Калмыков

Часть личного состава 1-го полка дивизии принимала участие в крупном сентябрьском учении "Запад-2017", причем в командировки в Белоруссию и Ленинградскую область командование отправило не только контрактников, но и срочников.

Боец роты снайперов Сергей Задикян родился в Ростове-на-Дону, отслужил в Таманской дивизии срочную и в итоге остался тут на контракте.

"Мне интересно быть снайпером, это своего рода искусство. Есть возможность постоянно развиваться, в том числе физически. Дел хватает — учебные стрельбы из снайперской винтовки Драгунова по два раза в неделю. Стреляем по движущимся и появляющимся мишеням на разных дистанциях, тренируем работу в паре и по одиночке. Рота снайперов — самая спортивная в полку. Бег, качалка, силовые единоборства, делаем все и помногу", — рассказывает Сергей.

Останавливаться на первом контракте он не планирует, хочет подписать второй и надеется в перспективе получить квартиру по военной ипотеке. Будущим призывникам советует одно — быть "на спорте", поскольку в армии без этого придется туго. Интересно, что за хорошую физподготовку Минобороны России даже ежемесячно доплачивает контрактникам в размере до 70% от оклада.

Спорту уделяется особое внимание — в прошлому году начала действовать новая система физической подготовки, в которую кроме традиционной "тренажерки" с турниками и штангами вышли модные на гражданке кроссфит и воркаут. В спортзал 1-го полка Таманской дивизии для этого даже притащили огромные покрышки и тяжелые кувалды.