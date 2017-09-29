В сухопутных войсках запланировано семь международных учений в 2018 году

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сухопутные войска РФ в следующем году проведут семь международных учений, в которых примут участие более 10 государств, сообщил главком Олег Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Как отметил Салюков, "2018 год в части, касающейся совместных международных учений, будет более насыщенным". "Планируется семь учений с привлечением подразделений армий более чем 10 государств", — сказал он.

Салюков заявил, что за последние два года военные РФ наладили обмен опытом с Чили, Аргентиной, ОАЭ, Лаосом, Таиландом, Вьетнамом, Мьянмой и ЮАР.

"Добавлю, что до конца этого года в Москве состоятся приёмы главнокомандующих сухопутными войсками Пакистана и ОАЭ, а также визит нашей делегации в Японию. На следующий год планируется проведение приёмов руководителей сухопутных войск Индии, Китая, Японии, Лаоса, Таиланда, Индонезии. Мы планируем работу в Чили, Алжире, Китае и Индии", — добавил главком.