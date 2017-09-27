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Безопасность

Химоружия нет: как маленький удмуртский Кизнер прославил Россию

19:5827.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в УдмуртииМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЗНЕР (Удмуртия) – 27 сен, РИА Новости. Последний килограмм химоружия уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Трансляция технологического процесса уничтожения последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Пример для других: Россия полностью уничтожила запасы химоружия
Небольшой поселок Кизнер, затерявшийся в живописных лесах Удмуртии, вряд ли когда-нибудь получил бы мировую известность. Но в среду там был торжественно уничтожен последний килограмм из имевшихся некогда у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ. Событие привлекло внимание, в том числе, иностранцев — представителей стран-участниц Конвенции. На церемонии уничтожения присутствовали представители стран Евросоюза, США, Канады.

Химоружия нет

Команду на уничтожение последних в стране запасов химоружия дал президент Владимир Путин в ходе телемоста с Удмуртией.

Процесс уничтожения полностью автоматизирован, уничтожение последних запасов химоружия происходит без участия человека. Поэтому журналисты вместе с остальными участниками торжественной церемонии смогли наблюдать за процессом от начала до самого конца на специальном экране.

Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия потратила на уничтожение химоружия 290 миллиардов рублей
Партия из двух артиллерийских химических боеприпасов была подана на так называемую линию расснаряжения — это закрытая технологическая линия, находящаяся под пониженным давлением. Далее каждый снаряд был просверлен, из них эвакуировано отравляющее вещество, которое направлено в реактор и химически нейтрализовано. Сами боеприпасы затем дважды промыты и прокалены в печи температурой до 1000 градусов. После этого снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

Несколько минут – и начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин отрапортовал президенту об успешном завершении процесса.

Историческое событие

"Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия", — сказал Путин в ходе телемоста с Удмуртией.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать – действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем доставшегося нам с советских времен арсенала", — добавил президент.

Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал ликвидацию химоружия в России историческим событием
По его словам, имевшимся некогда у России арсеналом химоружия "можно было, как считают специалисты, уничтожить несколько раз все живое на Земле".

"Россия строго выполняет свои международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Хорошо понимаем те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет", — сказал Путин.

Президент отметил, что Москва всегда открыта "для содержательного диалога по вопросам глобальной безопасности, укрепления мер доверия".

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химоружия послужат примером и для других стран", — добавил он.

Масштаб происходящего подчеркнул и представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который приехал в Кизнер засвидетельствовать ликвидацию последнего запаса химоружия в России.

Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт о ликвидации химоружия в России: может, нам теперь помочь США?
"Это действительно историческая веха для России, Организации по запрещению химического оружия и всего международного сообщества", — сказал заместитель гендиректора технического секретариата ОЗХО Хамид Рао.

По его словам, этот совместный успех является еще одним вкладом в дело укрепления положений Конвенции и "является подтверждением ее эффективности на нашем общем пути по уничтожению химического оружия и нашей совместной работе во имя мира, свободного от химического оружия".

"Я горжусь, что мы завершили (уничтожение), что мы на три года раньше это сделали, — заявил журналистам начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин. — Почему на три года раньше завершили? Опыт работы и совершенствование технологий. При этом сэкономили более 2 миллиардов рублей".

Мощности нужно использовать

Теперь на объекте "Кизнер" планируется запустить производство пороха.

"Объект "Кизнер", где сегодня уничтожили последний запас химарсенала, рассчитываем использовать для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом мы готовы закрыть в центре города Казань пороховой завод, перенеся все эти компетенции на абсолютно новую площадку", — доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту сразу после телемоста с Удмуртией.

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин поддержал инициативу о ликвидации последствий уничтожения химоружия
По словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, рассматриваются и другие варианты применения мощностей объекта.

"Потребуется еще порядка трех-четырех лет по ликвидации последствий по уничтожению химического оружия: по санации территории, по уничтожению тех элементов оборудования, которые участвовали непосредственно в процессе уничтожения химического оружия. И параллельно будет вестись работа по подготовке инвестиционного проекта, концессионного соглашения, если такое потребуется", — уточнил Бабич.

По его информации, популярность объектов по уничтожению химоружия сейчас растет, и появляется все больше и больше компаний, которые предлагают различные варианты по их использованию.

"За весь период работы ни на одном российском объекте не было допущено ни одной аварийной ситуации. Что на этом объекте, что на остальных шести самые высокие требования по безопасности. В том числе это является залогом того, что эти объекты могут быть вовлечены в хозяйственный оборот и использованы в дальнейшем в народном хозяйстве", — сказал Бабич.

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин надеется на сохранение инфраструктуры после уничтожения химоружия
Он отметил, что если хотя бы что-то было нарушено или не соответствовало санитарным требованиям безопасности, использование объектов стало бы невозможным.

"Здесь работают люди с уникальными компетенциями. Это (уничтожение химоружия – ред.) технологически сложный процесс. Я очень надеюсь, что те кадры, те люди, которые здесь работают, в дальнейшем будут развивать какие-то новые экономические проекты", — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов журналистам.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот уникальный комплекс (объекта уничтожения химоружия "Кизнер" – ред.) использовать в экономике Удмуртии, в экономике страны. Заинтересованность (среди инвесторов – ред.) есть. И мы сейчас будем вести с помощью Михаила Бабича и Дениса Мантурова вести переговоры по дальнейшему использованию объектов", — добавил Бречалов.

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