Пример для других: Россия полностью уничтожила запасы химоружия

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия полностью ликвидировала весь свой арсенал химического оружия, некогда составлявший 40 тысяч тонн. Два последних боеприпаса с килограммом отравляющих веществ были уничтожены на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

В соответствии с международными обязательствами Россия должна была завершить работу по ликвидации химического оружия к концу 2018 года. Решить эту задачу удалось на год раньше.

Президент Владимир Путин наблюдал за уничтожением снарядов по телемосту из Ново-Огарева.

Историческое событие

Процесс уничтожения боеприпасов с отравляющими веществами полностью автоматизирован и проходит без участия человека.

Сначала два снаряда подали на так называемую линию расснаряжения, находящуюся под пониженным давлением. Затем их просверлили, извлекли килограмм отравляющего вещества, направили его в реактор и химически нейтрализовали. Сами боеприпасы дважды промыли и прокалили в печи, после чего проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.

Для уничтожения снарядов использовались только отечественные технологии. Никакого вреда экологии и людям процесс не причинил.

В общей сложности Россия ликвидировала порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе зарина, зомана, ви-икса, иприта и люизита. На эти цели из бюджета было потрачено около 290 миллиардов рублей.

Пример для других стран

Президент России Владимир Путин назвал ликвидацию химического оружия историческим событием. Он напомнил, что, по оценкам специалистов, имевшимися у России запасами можно было уничтожить все живое на Земле несколько раз.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать — действительно историческое событие, имея ввиду огромный объем доставшихся нам с советских времен арсеналов", — заявил глава государства по завершении процесса.

Таким образом сделан огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного и безопасного характера, считает Путин.

Президент подчеркнул, что Россия строго выполняет свои международные обязательства в сфере разоружения, и тесно работает с партнерами, чтобы избавить человечество "от угрозы применения и распространения столь важного смертоносного оружия". При этом Путин напомнил о роли России в решении проблемы химического оружия в Сирии.

"Хорошо понимаем те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет", — сказал глава государства, отметив, что Москва всегда открыта "для содержательного диалога по вопросам глобальной безопасности, укрепления мер доверия".

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химоружия послужат примером и для других стран", — добавил он.

Президент напомнил, что самым крупным обладателем химического оружия остаются теперь Соединенные Штаты, однако они не выполняют своих обязательств и уже трижды переносили сроки его ликвидации, в том числе под предлогом недостаточного финансирования.

"Что, честно говоря, звучит странновато. Но ладно, мы ожидаем, что США, как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений", — заключил Путин.

Будущее "Кизнера"

Объект в Удмуртии, на котором уничтожили последний килограмм отравляющих веществ, предполагается использовать и в дальнейшем. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на нем можно наладить производство пороха и взрывчатых веществ, а пороховой завод в Казани закрыть.

Сейчас власти рассматривают возможность передачи семи объектов по уничтожению химоружия инвесторам в концессию, а основные заинтересованные лица — компании, в том числе использующие пенсионные средства.

По мнению полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, перепрофилирование объекта "Кизнер" может занять три-четыре года, и уже сейчас появляется все больше компаний, которые предлагают различные варианты по его использованию.

"За весь период работы ни на одном российском объекте не было допущено ни одной аварийной ситуации. Что на этом объекте, что на остальных шести — самые высокие требования по безопасности. В том числе это является залогом того, что эти объекты могут быть вовлечены в хозяйственный оборот и использованы в дальнейшем в народном хозяйстве", — сказал Бабич.

Путин поддержал эту идею.

"Вся созданная инфраструктура, все средства, вложенные в благородное дело ликвидации химического оружия, не будут похоронены здесь, на этих предприятиях, а наоборот, будут использованы в будущем для позитивной работы и нацелены на созидание и развитие", — сказал президент.

Он отметил, что порох используется не только в оборонной, но и в гражданских отраслях.

"Все это должно пойти на пользу развития соответствующих регионов. И созданные рабочие места, надеюсь, не пострадают. Мы сделали все, чтобы сохранить их", — заключил глава государства.