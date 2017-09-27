Мантуров: Россия потратила на уничтожение химического оружия 290 млрд руб

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия потратила из федерального бюджета на программу по уничтожению запасов химического оружия около 290 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В среду, 27 сентября, был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ,

"По состоянию на 27 сентября Россия на 100% исполнила свои обязательства в части уничтожения запасов химического оружия. В общей сложности ликвидировано порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе таких как зарин, зоман, ви-икс, иприт и люизит. В целом на реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" из российского бюджета было выделено около 290 миллиардов рублей", — сказал Мантуров.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия. 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.