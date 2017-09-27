Из Ирана можно было видеть полет российской ракеты "Тополь"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иранцы заметили светящийся объект в небе, который оказался российской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-12М "Тополь", сообщил заместитель командира иранской военной базы "Хатам аль-Анбия" генерал Алиреза Эльхами.

Он отметил, что иранские военные и население ряда городов страны во вторник вечером заметили "светящийся объект". Сообщения об этом поступали как из городов центральной части Ирана, в том числе Кума, Йезда, Эрака, так и из восточной и даже южной частей страны – Бирджанда и Шираза.

"После проведения проверок было установлено, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М, которая во время испытаний была запущена в районе северного побережья Каспийского моря с полигона в Астрахани", — сообщил Эльхами телеканалу IRIB.

По его словам, маршрут полета ракеты не пролегал через воздушное пространство Ирана, но из-за большой высоты ее полета и времени ее запуска ракету было видно в различных городах Ирана.

Минобороны РФ во вторник вечером сообщило, что с полигона Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь". По данным военного ведомства, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.