США не выполняют обязательств по уничтожениям химоружия, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. США не выполняют своих обязательств по уничтожениям химического оружия и трижды перенесли сроки, ссылаясь на нехватку средств, заявил российский президент Владимир Путин.
"Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединенные Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом недостаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств", — заявил Путин.