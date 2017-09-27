США не выполняют обязательств по уничтожениям химоружия, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. США не выполняют своих обязательств по уничтожениям химического оружия и трижды перенесли сроки, ссылаясь на нехватку средств, заявил российский президент Владимир Путин.

"Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединенные Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом недостаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств", — заявил Путин.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997) предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).