В России уничтожили последние запасы химоружия

КИЗНЕР (Удмуртия), 27 сен — РИА Новости. Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Партия из двух артиллерийских химических боеприпасов была подана на так называемую линию расснаряжения — это закрытая технологическая линия, находящаяся под пониженным давлением. Далее каждый снаряд был просверлен, из них эвакуировано отравляющее вещество, которое направлено в реактор и химически нейтрализовано. Сами боеприпасы затем дважды промыты и прокалены в печи температурой до тысячи градусов. После этого снаряды проверили на наличие остатков химического вещества, остудили и подготовили к вывозу.
По информации пресс-службы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия — главного организатора и исполнителя работ по созданию промышленных мощностей и уничтожению запасов боевых отравляющих веществ, для уничтожения боевых отравляющих веществ использовались только отечественные технологии. Процесс завершился безопасно, не причинив вреда экологии и населению.