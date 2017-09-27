У Минобороны пока нет денег на закупку арктических Ми-8, заявил Чемезов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны РФ испытывает финансовые затруднения относительно покупки арктической модификации вертолета Ми-8 — Ми-8АМТШ-ВА, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Что касается арктического вертолета (Ми-8АМТШ-ВА), его создавали по заказу Минобороны, (но) пока что у них средств не хватает для того, чтобы закупить какое-то количество", — сказал Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, "Ростех" ведет переговоры с Минобороны России, "чтобы все это не ушло в никуда, наработки, которые уже были сделаны, чтобы производство работало".

"Необязательно большими партиями, но чтобы ежегодно они какое-то количество брали. Я думаю, что мы договоримся", — сказал Чемезов.

Вертолет Ми-8 АМТШ-ВА может выполнять специальные задачи в особо холодном климате при сложных погодных условиях и условиях безориентирной местности. Также вертолет имеет увеличенную дальность полета.