Путин в среду проведет телемост с Удмуртией по уничтожению химоружия

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет телемост с Удмуртией по уничтожению последнего химического боеприпаса из российских арсеналов, тем самым Россия, досрочно уничтожив в среду последнее химоружие, полностью выполнит все свои обязательств в этой сфере, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента ФР Дмитрий Песков.
Он подчеркнул важность этой вехи и напомнил, что в начале 2000-х годов были "серьезные трения" с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу о ликвидации химического арсенала. Тогда Россия была не в состоянии выполнять обязательства за свой счет, поэтому привлекались средства из-за рубежа.
"Именно тогда, это самое начало — 2001 год, президент Путин все-таки принял решение, что Россия полностью берет на себя все расходы, и принял личное решение финансировать из собственных средств и довести эту работу до конца, что, собственно, сегодня и будет сделано", — сказал Песков.
По его словам, в ходе телемоста также может пойти речь о перепрофилировании высокотехнологичных промышленных объектов, на которых и производилось уничтожение.