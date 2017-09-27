Путин в среду проведет телемост с Удмуртией по уничтожению химоружия

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет телемост с Удмуртией по уничтожению последнего химического боеприпаса из российских арсеналов, тем самым Россия, досрочно уничтожив в среду последнее химоружие, полностью выполнит все свои обязательств в этой сфере, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента ФР Дмитрий Песков.

"Состоится где-то после двух телемост с Удмуртией, с поселком Кизнер. И посвящен он будет ликвидации последнего химического боеприпаса из российских арсеналов. Вы знаете, что у нас за это ответственный полпред (Михаил) Бабич. Речь идет о том, что фактически страна выполняет международные обязательства по конвенции о запрещении химоружия и полностью ликвидирует свое химоружие, причем досрочно", — сказал Песков.

Он подчеркнул важность этой вехи и напомнил, что в начале 2000-х годов были "серьезные трения" с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу о ликвидации химического арсенала. Тогда Россия была не в состоянии выполнять обязательства за свой счет, поэтому привлекались средства из-за рубежа.

"Именно тогда, это самое начало — 2001 год, президент Путин все-таки принял решение, что Россия полностью берет на себя все расходы, и принял личное решение финансировать из собственных средств и довести эту работу до конца, что, собственно, сегодня и будет сделано", — сказал Песков.

По его словам, в ходе телемоста также может пойти речь о перепрофилировании высокотехнологичных промышленных объектов, на которых и производилось уничтожение.