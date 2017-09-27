В Азии, Африке и Латинской Америке растет спрос на российское оружие

КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продал за рубеж с 2001 года вооружений и военной техники для сухопутных войск на 25 миллиардов долларов, спрос растет в Азии, Африке и Латинской Америке, сообщил журналистам в среду заместитель гендиректора компании Игорь Севастьянов.
По его словам, благодаря своим характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях российская военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги.
"Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы", — уточнил Севастьянов.