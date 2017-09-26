Минобороны испытало межконтинентальную ракету "Тополь"

Главное за 26 сентября 2017 года (13)

Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений

Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", — сообщили в минобороны.

В ходе испытания удалось получить экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.

Эту информацию планируют использовать при разработке эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими российских баллистических ракет", — сообщили в департаменте.