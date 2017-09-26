Минобороны испытало межконтинентальную ракету "Тополь"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В ходе испытания удалось получить экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.
Эту информацию планируют использовать при разработке эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими российских баллистических ракет", — сообщили в департаменте.