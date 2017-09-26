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Безопасность

Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева

18:5126.09.2017
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фотоГенерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Бондарева. Президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Биография Виктора Бондарева
Тем же указом президент освободил от должностей руководителя Россотрудничества Любовь Глебову, начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина и заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Новые лица в Совете Федерации

Все четверо отправленных в отставку ранее стали сенаторами: Глотова будет представлять в верхней палате парламента Удмуртскую Республику, Аренин — Саратовскую область, Куликов — город Севастополь, а Бондарев — Кировскую область.

Все они, вместе с еще десятком новых сенаторов, должны получить удостоверения члена Совета Федерации из рук спикера палаты Валентины Матвиенко на утреннем заседании 27 сентября.

Сергей Кисляк. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Губернатор Игорь Васильев, говоря о назначении Бондарева сенатором, отметил, что у них с главкомом ВКС сложились крепкие деловые отношения, которые позволят совместно работать на благо Кировской области. "Виктору Николаевичу хорошо понятны проблемы и задачи, стоящие перед оборонной промышленностью, и он готов отстаивать как интересы наших предприятий ОПК в Совете Федерации, так и помогать региону в целом", – сказал Васильев.

При этом источник РИА Новости сообщил, что Бондарев рассматривается как кандидат на пост главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Эта должность стала вакантной после того, как Совет Федерации 12 июля освободил от нее Виктора Озерова, возглавлявшего комитет на протяжении 16 лет. По словам источника РИА Новости, решение Озерова покинуть пост председателя "не было сиюминутным, оно глубоко продумано и взвешено".

Сам Озеров пояснил агентству, что переходит в комитет по регламенту. По его словам, это решение связано с желанием сменить обстановку и ритм жизни.

Нового главу комитета выберут 27 сентября.

"Завтра днем пройдет заседание комитета, потом вопрос будет вынесен на голосование палаты", — сказал источник в Совфеде.

Виктор Бондарев родился 7 декабря 1959 года в селе Ново-Богородицкое Петропавловского района Воронежской области. Прошел путь от летчика-инструктора до командующего 14-й армией ВВС и ПВО. В 2009 году назначен заместителем командующего ВВС, затем занимал должность начальника Главного штаба — первого замглавы ВВС, а с июля 2012 года стал главнокомандующим Военно-Воздушными силами. В 2014 году ему присвоили звание генерал-полковника. В августе 2015 года президент назначил его главнокомандующим ВКС.

Кто возглавит ВКС

По данным источников в Минобороны, Виктора Бондарева на посту главнокомандующего Воздушно-космическими силами может сменить генерал-полковник Сергей Суровикин, который сейчас командует российской группировкой войск в Сирии.

Бойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения Соколы пустыни
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среди других кандидатов на эту должность СМИ называли заместителя начальника Генштаба Игоря Макушева и командующего Космическими войсками Александра Головко.

"Генерал-полковник Суровикин приступит к исполнению обязанностей главнокомандующего Воздушно-космическими силами с октября этого года", — сказал источник, уточнив, что эту информацию уже довели до руководящего состава ВКС. Второй источник в ведомстве также подтвердил информацию о назначении Суровикина.

В Кремле комментировать возможное назначение Суровикина не стали. 

"Мы не анонсируем кадровые решения", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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© Минобороны России
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Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.

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