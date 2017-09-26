Путин уволил с военной службы вице-адмирала Валерия Куликова

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вице-адмирал Валерий Куликов снят с должности заместителя командующего Черноморским флотом России и уволен с военной службы, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы вице-адмирала Куликова Валерия Владимировича, заместителя командующего Черноморским флотом", — говорится в документе.

Неделю назад губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников наделил Куликова полномочиями члена Совета Федерации РФ от правительства города.